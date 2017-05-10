Van’da 3. Umke Temel Eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. UMKE Temel Eğitimi sona erdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. UMKE Temel Eğitimi sona erdi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Eğitimi; teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından yapılan tatbikatla tamamladı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE'den sorumlu Van Sağlık Müdür Yardımcısı Dt. Şebnem Kartal, sağlık personellerinin katılımıyla altı günlük teorik ve pratik eğitimler verildiğini belirterek, "Van ikinci bölge olarak 2017 itibariyle yapılan üçüncü UMKE temel eğitimlerinde personel sayısı 186 kişiye ulaştı. Van'daki depremde yaralılara ilk müdahalede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) elemanları, diğer kurtarma ekiplerinin yanında önemli bir görevde bulunmaktalar. Son iki aydır ilimizde küçük çaplı artçılar yaşanmakta ve bu anlamda yaşanan afet durumlarında profesyonel medikal kurtarma hizmetlerini yürütecek ekipler oluşturulması ve bu hizmetlerin sağlanması amacıyla Van İl Sağlık Müdürlüğü olarak, UMKE personelini sıkı bir eğitimden geçirmekteyiz. Van'da son zamanlarda artan depremleri de göz önünde bulundurarak, UMKE eğitimlerine de ağırlık verildi. UMKE personelinin ilk görevi, afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak, kurtarılan kazazedeleri en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmektir" diye konuştu.