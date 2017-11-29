Van’da 30 Günlük İzne Bağlama Ve Yasaklama Kararı

Van Valiliğince bazı eylem ve etkinlikler, 30 günlük izne bağlama ve yasaklama kararı alındı.

Van Valiliğince bazı eylem ve etkinlikler, 30 günlük izne bağlama ve yasaklama kararı alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 30 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda yine 30 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.