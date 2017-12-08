Van’da 34 Kilo 387 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo 387 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 34 kilo 387 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldı. "Bozo" isimli narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan aramada, zulalanmış bölmede 59 paket halinde toplam 34 kilo 387 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.