Van’da 41 Kilo 707 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 kilo 707 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 41 kilo 707 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. "Rexo" isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada; aracın bagaj kısmına zulalanmış 154 paket halinde toplam 41 kilo 707 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.C. ve N.C. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.