Van’da 60 Girişimci Sertifikalarını Aldı

Van Demirciler Tamirciler Esnaf Sanatkarları Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan 60 kursiyere sertifikaları verildi.

Van Demirciler Tamirciler Esnaf Sanatkarları Odası; girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmeler kurulmasını sağlamak amacıyla DAKA ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamladı. Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, AK Parti Van İl Başkan Vekili Adnan Yörük, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kursiyerler katıldı.

"İşletmenin kurulmasından çok sürdürebilirlik önemlidir"

Sertifika töreninde bir konuşma yapan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, son yıllarda hükümetin girişimcilere çok ciddi destekleri olduğunu belirtti. DAKA Genel Sekreteri Güray, "Nitelikli bir iş fikriniz ve nitelikli bir projeniz varsa, A kurumu olmasa B, B kurumu olmasa C kurumundan mutlaka destek alırsınız. Şimdilerde yeni destek mekanizmaları çıktı. İşletmenin kurulmasından çok sürdürebilirlik önemlidir. Düşünmeden ve iyice ölçmeden iş yeri açmayın. İyi bir piyasa ve pazar araştırması yapın, daha sonra işletme kurun. Çünkü en önemlisi, işletme kurulduktan sonra en kritik süreç ayakta kalma sürecidir. Belli bir kapasiteye gelindikten sonra destekler çeşitleniyor. Kalkınma ajanslarının, Avrupa Birliğinin ve diğer bakanlıkların destekleri var. Tekstilkentteki müteşebbislerimiz aynı anda 4-5 devlet desteğinden faydalanabiliyorlar. Şu an 100'ün altında eleman çalıştıran işletme yok orada. Bunlar sizin için hayal olarak gelmesin, onlar da sizin gibi sıfırdan başladılar. DAKA olarak her yıl bütçemize mutlaka girişimcilik eğitimleri için kaynak ayırıyoruz. Girişimcilik eğitimi almak isteyen vatandaşların eğitim maliyetlerini DAKA olarak biz finanse ediyoruz. KOSGEB ile işbirliği yapıp sizleri sertifika sahibi yapıyoruz" dedi.

"Girişimcilere 150 bin TL'ye kadar destek veriyoruz"

Girişimcilik eğitimini tamamlayıp sertifika alan kişilerin KOSGEB'e müracaat etmesi halinde 150 bin TL'ye kadar destek verildiğini anımsatan KOSGEB Van İl Müdür Yardımcısı Abdulhadi Arvas ise, "KOSGEB olarak genellikle işletmesini kurmuş ve bize üye olmuş esnafa destek veren bir kuruluşuz. Ancak 2012 yılından itibaren hükümetimizin ve bakanlığımızın öngörüsü üzerine özellikle iş fikri olup girişimci ruhu olanlara KOSGEB'de ek bir destek modeli uygulayarak, iş yeri kurmak isteyen kişilere yardımcı oluyoruz. Özellikle girişimcilik eğitimini alıp sertifika almaya hak kazan kardeşimiz, KOSGEB'e müracaat etmesi halinde 150 bin TL'ye kadar destek veriyoruz. Bu desteğin 50 bin TL'si hibe, 100 bin TL'si de makine ve ekipman alma kaydıyla 2,5 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve sıfır faizli bir kredi desteği veriliyor. Öte yandan bu kişiler makine ve ekipman kredisinin dışında KOSGEB'in bütün desteklerinden de aynı şekilde yararlanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Girişimcilik bir iş fikridir"

Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael de, bölgenin ve Van'ın kalkınması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Sokaktan gezen çocukları alıp çırak, kalfa ve usta yapıyoruz. Dolayısıyla kalifiyeli eleman olarak kazandırdığımız bu kişiler, organize sanayi bölgesinde büyük yatırımcıların işlerini yürüten elemanlar oluyor. Ailesinin bakamadığı çocukların bileğine altın bilezik takıyoruz ve sanat öğretiyoruz. Girişimcilik bir iş fikridir. Bir işi fikir edinmek ve o doğrultuda küçücük sermayesiyle beraber işletme kurmak, çalıştırmak ve daha sonra büyümektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 60 kursiyerlere sertifikaları verildi.