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Van’da ‘Ambulans Sürüş Teknikleri’ Eğitimi

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Van’da ‘Ambulans Sürüş Teknikleri’ Eğitimi
Van'da, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü modül eğitimleri kapsamında 28 personele 4 gün süren "Ambulans Sürüş Teknikleri"...

Van'da, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü modül eğitimleri kapsamında 28 personele 4 gün süren "Ambulans Sürüş Teknikleri" eğitimi verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 112 acil sağlık hizmetlerinde sürücü olarak görev yapan 28 personele 4 gün süren "Ambulans Sürüş Teknikleri" eğitimi verildi. Van Kalesi yanında bulunan Atatürk Kültür Parkında gerçekleştirilen eğitim, Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer yönetiminde sağlandı. Van İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Paramedik Muhammet Numan Kaya, ATT Murat Köşeci, ATT Fatih Erdem ve koordinatörlüğünü ise Erciş Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Paramedik Levent Bayram'ın yaptığı eğitimde, ayrıca Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü eğitimcisi Ozan Birdal da katıldı.

Pratik sınav ve sonuç değerlendirme konularının ardından düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dt. Şebnem Kartal, yapılan eğitimin önemine vurgu yaparak, "Buradaki amacımız hasta ve çalışan güvenliği açısından ambulansın trafikteki seyrini daha güvenli hale getirebilmek için personelimizi bilinçlendirmek, onlara eğitim vermek, bununla birlikte hasta ve çalışan güvenliğini üst düzeyde tutmaktır. Eğitim kapsamında kursiyerlere bir gün teorik olarak araç mekaniği, araç bakımı ve temizliği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, solama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı, ambulans kazaları hakkında bilgi verilirken, diğer 3 günde ise uygulamalı olarak dokuma egzersizi, t-sokak, günlük bakım, paralel park, şerit değiştirme, akü takviye, panik fren, kontrollü fren, stepne değiştirme, kaçamak manevra, ileri slalom, kar zinciri konularında eğitim verildi. Ambulans sürücüleri için parkur zorlu geçti. Karşılaşabilecekleri olağan dışı durumlar için slalom, panik fren, kaçamak manevra gibi eğitimler verildi. Bu tarz olağan dışı durumlarla karşılaştığımızdaki hedefimiz, ambulanstaki hastaya ve personele zarar vermeden, trafik akışını engellemeden uygun bir şekilde hastamızı hastaneye yetiştirmek ve bunu yaparken içerideki hastaya da müdahaleyi engellememektir" dedi.

Van’da ‘Ambulans Sürüş Teknikleri’ Eğitimi

Van’da ‘Ambulans Sürüş Teknikleri’ Eğitimi

Van’da ‘Ambulans Sürüş Teknikleri’ Eğitimi

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