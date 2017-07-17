Van’da Aranan 2 Kişi Yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çakışmalar kapsamında, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çakışmalar kapsamında, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, "korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma" suçundan 5 ay ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 3 yıl 9 ay cezası bulunan F.S. ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün, "kamu malına zarar verme" suçundan 2 yıl 6 ay ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan O.E. yakalanarak gözaltına alınmış ve adli mercilere teslim edilmiştir" denildi.