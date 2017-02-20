Van’da ‘Beslenme Dostu Okul’ Projesi

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Beslenme Dostu Okul" projesinin toplantısı yapıldı.

Van Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Beslenme Dostu Okul" projesinin toplantısı yapıldı.

Toplantıda Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında gerçekleşen "Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü" kapsamında "Beslenme Dostu Okul" projesinin mevzuatı ve önemi hakkında bilgiler verildi. İlçe Milli Eğitim müdürlükleri katkısı ve toplum sağlığı merkezlerindeki diyetisyenlerin işbirliğiyle projenin yürütülmesi planlanırken, il genelinde "beslenme dostu okul" unvanına sahip okul sayısının arttırılması hedeflendiği dile getirildi.