Van’da Biatlon Branşında Sporcu Taraması

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından spor branşlarının öğrencilere tanıtılması ve yetenekli öğrencilerin bir branşta...

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri tarafından spor branşlarının öğrencilere tanıtılması ve yetenekli öğrencilerin bir branşta aktifleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Van'daki okullarda beden eğitimi derslerinde sporcu taramaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Kayak Federasyonu Biatlon Milli Takım Altyapı Seçmeleri ve sporcu taramaları kapsamında; Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Bülent Kayhan, Abdullah Kıvanç ve Harun Sütçü hafta boyunca Vali Ali Cevdet Paşa İlk ve Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Cevher Kaplan gözetiminde öğrencilere biatlon branşını tanıttılar. 85 kişilik öğrenci grubuna öncelikle sınıflarda biatlon ile ilgili görsel ve video çalışmaları izletildikten sonra sporcu taraması yapılırken, branşa özgü fiziksel yapısı uygun ve yeterli düzeyde olan öğrenciler ile zorlu antrenmanlara dayanabilecek öğrencilerden 52 kişi seçilerek biatlon branşına yönlendirildi.

Yapılan sporcu taramaları sonunda açıklamalarda bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Bülent Kayhan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan protokol kapsamında bizlerde antrenörler olarak ilimizdeki okullarımızda beden eğitimi öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimize kendi branşlarımız ile ilgili video ve görseller izlettikten sonra öğrencilerimiz arasında yaptığımız sporcu taramaları sonunda yetenekli olanları seçerek en az bir branşa yönlendirip, ülkemiz sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sonunda herhangi bir spor branşında lisanslı olan ve spor ile tanışan öğrencilerimiz hem eğitim, hem de günlük hayatlarında çok başarılı ve çevresindeki arkadaşları arasında ise çok iyi bir rol model oluyorlar.

Okullarımızdaki sporcu taramalarımız sonucunda çocuklarımız; kabiliyetleri doğrultusunda hem spor yapıyorlar, hem de bu faaliyetlerimiz bir şekilde diğer okullar tarafından da değerlendirilmeye alınıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından imzalanan ve hayata geçirilen bu projenin ilimizdeki okullarda daha fazla yaygınlaşması için bizlere her türlü imkanı sağlayan ve desteklerini bizlerden esirgemeyen başta İl Müdürümüz Nevzat İnanç Beye, Türkiye Kayak Federasyonu biatlon teknik kurul üyesi Mehdi Tekçe'ye ve kayak il temsilcimiz İsa Aşkan'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.