Van’da Binlerce Vatandaş Kudüs İçin Yürüdü

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki amaçlı düzenlediği "Kudüs Müslümanlara Emanettir"...

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki amaçlı düzenlediği "Kudüs Müslümanlara Emanettir" yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı nedeniyle Kurtuluş Parkı önünde Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Maraş Caddesi'ne, oradan da Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Beşyol Meydanı'nda bulunan Hz. Ömer Camii'nin önünde toplanan binlerce Vanlı, burada İsrail'i lanetleyen sloganlar attı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yürüyüşü düzenleyen Van SDİ adına açıklama yapan Osman Ayşin, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizi işgal etmeye kalkışan hain FETÖ terör örgütü için 27 gece bu alanlardaydık. ABD Başkanı Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması için yine bugün Kurtuluş Parkı'ndan yürüyüşümüzü başlatarak bu meydanda beraberiz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Burada Amerika ve işbirlikçilerine sesleniyorum. İşte Van, işte Türkiye, bugün tüm Müslümanlar meydanlardadır. Kardeşlerim demek ki bizi bir araya getiren ortak değerlerimizdir. Dili, dini, ırk, mezhebi ve partisi ne olursa olsun bizi biz yapan değerlerimizdir. Dün böyleydi, bundan sonrada böyle olacak inşallah" dedi.

"Müslümanların umudu Türkiye'dir"

Türkiye'de ortak değerin İslam olduğunu ifade eden Ayşin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerim FETÖ terör örgütü ve DEAŞ terör örgütü de ABD ve işbirlikçilerinin bir projesiydi. Düşünün DEAŞ şimdi nerede? İsrail'e bir kurşun sıktı mı? FETÖ terör örgütü ve destekçileri şimdi nerede? Hep terör örgütü ile bizi bölmeye ve parçalamaya çalışmadılar mı? Şimdi de ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar, inşallah başaramayacaklar. Yanı başımızda komşularımız Irak ve Suriye'yi bölmediler mi? Ortadoğu'nun en güçlü devleti Mısır ne oldu. Libya ve birçok İslam ülkelerine müdahale etmediler mi? Bunlar hep gözyaşı ve kan üzerine kurulmuştur. Kardeşlerim, inanın Müslümanların umudu Türkiye'dir. Gençlerimize sahip çıkalım, onlar bizim geleceğimizdir. Dedelerimiz bize nasıl iyi bir miras bırakmışsalar, bizler de çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakalım diyorum."

Eylem, Kudüs için yapılan duanın ardından sona erdi.