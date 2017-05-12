Van’da Bölücü Terör Örgütüne Büyük Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında Van'da bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında Van'da bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Van Asayiş Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı unsurlarınca 25 Mart 2017 tarihinde "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Yüksekova İkiyaka Dağları, Davulcu Tepe bölgesinde 12 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında kar örtüsü altında toprağa gömülü olarak bir adet 14,5 mm Doçka makinalı tüfek, 260 adet bu tüfeğe ait mühimmat ve 680 adet Bixi mühimmatı ele geçirilmiştir" denildi.