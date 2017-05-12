  • BIST 94.996
  • Altın 141,117
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Van’da Bölücü Terör Örgütüne Büyük Darbe

» »
Van’da Bölücü Terör Örgütüne Büyük Darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında Van'da bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında Van'da bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Van Asayiş Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı unsurlarınca 25 Mart 2017 tarihinde "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" başlatılmıştır. Operasyon kapsamında Yüksekova İkiyaka Dağları, Davulcu Tepe bölgesinde 12 Mayıs 2017 tarihi itibariyle yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında kar örtüsü altında toprağa gömülü olarak bir adet 14,5 mm Doçka makinalı tüfek, 260 adet bu tüfeğe ait mühimmat ve 680 adet Bixi mühimmatı ele geçirilmiştir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 Kadın Çocuklara Sıcak Bir Yuva İçin Cebelitarık Boğazı’nda Kulaç Atacak12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Alanya’nın 30 Yıllık Teleferik Özlemi Haziranda Bitiyor12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Yılmaz: "560 Binin Üzerinde Öğretmen Tayin Ettik"12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Dünyaca Ünlü Eğlence Mekanı Moloz Yığınında Döndü12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Aydınlar Ocakları 45. Büyük Şurası Samsun’da Toplandı12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Şehit Uzman Onbaşıyı Son Yolculuğuna Binler Uğurladı12 Mayıs 2017 Cuma 18:39
  • Canpolat’tan Ağbaba’ya Cevap12 Mayıs 2017 Cuma 18:13
  • 8 Çocuk Babasının Organları 3 Kişiye Umut Oldu12 Mayıs 2017 Cuma 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti