Van’da Deaş Operasyonu: 8 Gözaltı

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alınırken, bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.