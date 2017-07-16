Van’da Demokrasi’ Nöbeti

Van il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün de "Demokrasi" nöbeti tutuldu.

Van il merkezi ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bugün de "Demokrasi" nöbeti tutuldu.

FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Van'da birçok etkinlik düzenlenirken, bu gece yarısına kadar da "Demokrasi" nöbeti tutulacak. İl merkezindeki Beşyol Meydanı'nda düzenlenen "Demokrasi" nöbeti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam eden programda, Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Değişik etkinliklerle devam eden programa katılan Vanlılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi.

Semazen ve halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu program, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Demokrasi nöbetine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

İlçelerdeki "Demokrasi" nöbeti de gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.