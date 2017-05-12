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Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu

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Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından organize edilen "22. Kelam Koordinasyon Toplantısı" ve "Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm" sempozyumu başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından organize edilen "22. Kelam Koordinasyon Toplantısı" ve "Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm" sempozyumu başladı.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Van Milletvekili Beşir Atalay, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Müftüsü Nimetullah Arvas ve 5 ülkeden yaklaşık 90 akademisyen katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Muhammed Sizcan hocanın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan sempozyumda konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, bu tür çalışmaların Van'da yapılmasını önemsediklerini belirterek, "Bizim kültürümüzde İslami ilimler fenni ilimler olarak ayrıma tabi tutulduğu gerçeği var. Bu ayrım içerisinde kelam ilminin geçmişteki serüvenine baktığımızda, İslam'ın ilk çağlarından itibaren en derin tartışmaların yapıldığı bir disiplinidir" dedi.

Sempozyumun Van'da yapılmasının çok ayrı bir değer olduğunu dile getiren Milletvekili Beşir Atalay da, Van'ın hem medeniyetimizde hem de İslam medeniyetinde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, "Van, geçmişinde İslami ilimlerin en iyi ve en yoğun olduğu illerden birisidir. İslam dini için çok önemli isimler de burada yetiştirmiştir. Bunlardan dolayı kelam koordinasyon toplantısının ilimizde yapılması bizler için çok önemlidir" diye konuştu.

İslam dünyasının kelamcılardan çok şey beklediğini ifade eden Atalay, "Birçok sorunları var ve bu sorunlar için çözümler bekliyorlar. Bu yüzdende sizlerin üzerindeki vebal fazladır. Kelamcılara İslam dini adına büyük işler düşüyor. Kur'an, sünnetin ışında ve çağı da iyi bilerek günümüz Müslümanlarının sorunlarını nasıl çözeceğiz? Siyasi hareketler olarak da bu konuda nasıl başarılı olacaklardır. Bunun tartışılması gerekir" ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok önemli bir toplantıyı Van'da gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılar İslam alemi için çok anlamlı ve çok önelidir. Çağımızda din karşıtı olan akımlar, teknolojiyi de kullanarak topluma nüfuz etmeye çalışıyorlar. Çağımızda doyumsuz bir toplumla karşı karşıyayız. Bu toplumlar, din karşıtı fikirlerle toplum üzerinden algı oluşturarak toplumun ahlaki sorunları ile birlikte dünyada dini ve dini inançları ortadan kaldırmaya, hatta saptırmaya çalışmaktadırlar" dedi.

Sempozyumda; İl Müftüsü Nimetullah Arvas, YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Salih Arı ve Sempozyum Koordinatörü YYÜ İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Vecihi Sönmez de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sempozyumun ilk oturumunda "Deizm" konusu tartışıldı. Sempozyumda 5 ayrı oturum gerçekleştirilecek.

Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu

Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu

Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu

Van’da ‘Din Karşıtı Çağdaş Akımlar Ve Deizm’ Sempozyumu

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