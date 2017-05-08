  • BIST 93.833
  • Altın 141,300
  • Dolar 3,5683
  • Euro 3,8990
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Van’da Ekmeğe 20 Kuruş Zam

» »
Van’da Ekmeğe 20 Kuruş Zam
Van'da bir süredir 90 kuruştan satılan ekmeğe 20 kuruş zam yapılarak 1 lira 10 kuruşa çıkarıldı.

Van'da bir süredir 90 kuruştan satılan ekmeğe 20 kuruş zam yapılarak 1 lira 10 kuruşa çıkarıldı.

Konuya ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar ve Kahveciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Tuncil, zam kararını daha önce aldıklarını ve kararın bugünden itibaren geçerli olduğunu söyledi.

Van'da 3 yıldır 250 gram ekmeğin 90 kuruştan satıldığını ifade eden Başkan Tuncil, "Yaklaşık 3 aydır esnafımızla bu konuda istişare ediyorduk. Fırıncı esnafı 1 lira 25 kuruş gibi bir fiyat istiyorlardı. Bizler 250 gram ekmeğin 1 lira 10 kuruşa satılması yönünde karar aldık ve bugünden itibaren kararımızı duyurarak 20 kuruş zam yaptık" dedi.

Türkiye'de bazı illerde aynı gramdaki ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını söyleyen Tuncil, "Bazı illerimiz de ekmeği 1 liradan satıyor. Bizler de ancak bu kadarına esnafımızı ikna edebildik. Aldığımız duyumlara göre Türkiye geneli ekmek 1 lira 25 kuruştan satılacak. Yine bizler en ucuz ekmeği vermiş olacağız" şeklinde konuştu.

Bu karardan geri dönmelerinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Osman Tuncil, "Bizlerin çıkardığı maliyetler 1 lira 3 kuruştur. 7 kuruş ta esnafımızın karı olacak şekilde ayarladık. Burada feragat edebileceğimiz bir husus kalmadı" diye konuştu.

Ekmek almaya gelen vatandaşların bir kısmı zammı normal görürken bazıları ise Ramazan ayına sayılı günler kala yapılan zamma tepki gösterdi.

Bölgede ekmek tüketiminin fazla olduğunu ifade eden Fatih Atacan "Zammı duyunca tabi şaşırdık. Ancak diğer ürünlere yapılan zamlara da baktığımızda bunu da normal gördük. Bugün bir çay bardağı da neredeyse aynı fiyata satılıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Van'da 2014 yılında 75 kuruşa satılan 250 gram ekmek yapılan zamla 90 kuruşa çıkarılmıştı.

Van’da Ekmeğe 20 Kuruş Zam

Van’da Ekmeğe 20 Kuruş Zam

Van’da Ekmeğe 20 Kuruş Zam

Van’da Ekmeğe 20 Kuruş Zam

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor Oyuncusu Erdem Koçal Sakatlandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:18
  • Laçin’de Ab Projeleri Meyve Vermeye Başladı08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:03
  • Osmancık’ta Hıdrellez Coşkusu08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:03
  • Vali Mehmet Aktaş’tan Engelliler Haftası Mesajı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:58
  • Gençlerin Futsal Heyecanı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:58
  • Spor Toto 2. Lig08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:53
  • “Kariyer Ve İstihdam” Konferansı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:53
  • Yeni Malatyaspor, U 21 Liginde Adana Demirspor’u Son Dakika Golüyle Yendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:48
  • Özel Sanko Okulları Resim Yarışmasında Başarıya Doymadı08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:48
  • Almanya’daki Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri İzmir’de08 Mayıs 2017 Pazartesi 18:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti