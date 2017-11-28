Van’da Elektrik Kesintisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada; onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle 1 Aralık 2017 tarihinde 07.00-17.00 saatleri arasında Yalımerez, Bostaniçi, Şafak, Gündoğdu, Esenler, Değirmen, Sarmaç, Beşçatak, Aşağı ve Yukarı Bakraçlı ve Kevenli mahalleleriyle Hayvan Meydanı civarlar ile Bostaniçi TOKİ bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından ise 1 Aralık 2017 tarihinde 06.00 - 09.00 saatleri arasında 380 KV Van - Siirt E.İ.H çalışması nedeniyle Albayrak grubuna bağlı tüm mahalle ve Bağışlı fiderine bağlı tüm köylerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.