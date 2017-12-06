Van’da Elektrik Kesintisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, 9 Aralık 2017 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında kablo değişim ve deplase çalışması yapılacağı belirtilerek, "Bu nedenle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Alaköy, Mollakasım, Kasımoğlu, Gülsümer, Yemlice, Göllü, Güveçli, Şahgeldi, Tabanlı, Derebey, Gedikbulak, Çakırbey, Bardakçı, Arısu, Seyrantepe, İskele ve Altıntepe mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.