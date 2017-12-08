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Van’da Elektrik Kesintisi

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Van’da Elektrik Kesintisi
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "11-12 Aralık 2017 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Şafak Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 11-13-15 Aralık 2017 tarihlerinde 07.00-17.00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle Bardakçı, Topraktaş, Arısu ve Dibekdüzü mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 11-12-13-14 Aralık 2017 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Bağcılar, Paşaköy, Güneyyamaç, Yaşlıkavak, Kartal, Çömlekçi, Yaylakonak, Altıntaş, Akyayla mahalleleri ile bağlı mezralarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 15 Aralık 2017 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Değirmen, İslam, Liman, Mirhasan, Pınar, Sungurlu, Çatbayır mahalleleriyle bağlı mezralarında programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.

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