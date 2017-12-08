Van’da Elektrik Kesintisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "11-12 Aralık 2017 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Şafak Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 11-13-15 Aralık 2017 tarihlerinde 07.00-17.00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle Bardakçı, Topraktaş, Arısu ve Dibekdüzü mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 11-12-13-14 Aralık 2017 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Bağcılar, Paşaköy, Güneyyamaç, Yaşlıkavak, Kartal, Çömlekçi, Yaylakonak, Altıntaş, Akyayla mahalleleri ile bağlı mezralarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 15 Aralık 2017 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Değirmen, İslam, Liman, Mirhasan, Pınar, Sungurlu, Çatbayır mahalleleriyle bağlı mezralarında programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.
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