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Van’da Elektrik Kesintisi

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Van’da Elektrik Kesintisi
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları sırasında bazı...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları sırasında bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "14-15 Aralık 2017 tarihlerinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Üniversite Caddesi ve Yıldızlar Sokakta programlı elektrik kesintisi olacaktır. 14 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Anlıak Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 15 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Kırgeçit Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 16 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Yolaşan Yol Altı Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.

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