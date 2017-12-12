Van’da Elektrik Kesintisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları sırasında bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "14-15 Aralık 2017 tarihlerinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Üniversite Caddesi ve Yıldızlar Sokakta programlı elektrik kesintisi olacaktır. 14 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Anlıak Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 15 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Kırgeçit Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 16 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Yolaşan Yol Altı Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.
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