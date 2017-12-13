Van’da Elektrik Kesintisi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamada, 17 Aralık 2017 tarihinde 10.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Eminpaşa ve Süphan mahalleleriyle İlsa Villaları, Simetri Villaları, Ayazpınar Konutları, Ayazpınar Yolu Caddesi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.