Van’da Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları sırasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "03.12.2017 tarihinde 07:00 - 12:00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle; Erciş Yolu Üzeri Esvan civarları, İstasyon Mahallesi, Otogar Kavşağı ve civarları ile Orsay Evleri ve civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04-06-08.12.2017 tarihlerinde 07:00 - 17:00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle; Bardakçı Mahallesi, Topraktaş Mahallesi, Dibekdüzü Mahallesi ve Arısu Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Esentepe Sokak Son Durak civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 05.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Serhat Mahallesi ve Ordu Caddesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 06.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Kerim Tuncer Okulu civarları ve Abalar Sokakta programlı elektrik kesintisi olacaktır. 07.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; İstasyon Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Beyüzümü Mahallesi ve Düzyol Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04-05.12.2017 tarihlerinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Ilıkaynak Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 06.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Ağartı Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 07.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Yukarı Bakraçlı Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 08.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Değirmen Özü Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04-05-06.12.2017 tarihlerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Kaçit Köyünde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 07-08.12.2017 tarihlerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Reşan Köyünde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Çınarlı Caddesinde Bulunan Diş Hastanesi civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 05.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Bayazıt Mahallesinde Bulunan Seyit Muhammed Camii civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 06.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Nişancı Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04-05-06-07-08.12.2017 tarihlerinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Ovapınar Köyünde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04-05.12.2017 tarihlerinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Gözdeğmez Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 06-07.12.2017 tarihlerinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Aşağı Yorganlı Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 08.12.2017 tarihinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Dorutay Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04-05-06-07-08.12.2017 tarihlerinde 08:30 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Kazımpaşa Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04.12.2017 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Çörekli Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 05.12.2017 tarihinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Yatağan Mahallesinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 04.12.2017 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Hastane Caddesi ve Hopiyar Sokakta programlı elektrik kesintisi olacaktır. 05.12.2017 tarihinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Cami Sokağında Okul Yolu civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 06-07-08.12.2017 tarihlerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle; Çelebi Sokak, Yavuzlar Sokağında cezaevi yolu civarları Bahçeli Evler Mahallesi, Emniyet Sokak ve Erinçler Sokakta programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.
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