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Van’da Elektrik Kesintisi Uygulanacak

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Van’da Elektrik Kesintisi Uygulanacak
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "7 Aralık 2017 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında kablo değişim ve deplase çalışması nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Alaköy, Mollakasım, Kasımoğlu, Gülsümer, Yemlice, Göllü, Güveçli, Şahgeldi, Tabanlı, Derebey, Gedikbulak, Çakırbey, Bardakçı, Arısu, Seyrantepe, İskele ve Altıntepe mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 6 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Dolıçkın Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 7 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Yolaşan Mahallesi'ne bağlı Koçero mezrasında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 8 Aralık 2017 tarihinde 09.00-15.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Güzelsu Mahallesi'nde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 7 Aralık 2017 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Başkale merkez, Örencik, Aşalan, Ortayol ve Güroluk mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.

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