Van’da Gümrük Kaçağı Tütün Ve Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 85 kilogram kaçak nargile tütünü ile 163 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 85 kilogram kaçak nargile tütünü ile 163 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs-şahısların de şifresini yönelik yapılan çalışmalar kapsamında: 19 Eylül 2017 tarihinde arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce: ilimiz Tuşba ilçesi inde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldı. Yapılan aramada: yaklaşık piyasa değeri 35 bin TL olan 85 kilogram kaçak nargile tütünü ile yaklaşık piyasa değeri 25 bin TL olan muhtelif markalarda 163 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.