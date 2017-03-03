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Van’da ‘Güvenli Öğrenci Taşınma’ Toplantısı

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Van’da ‘Güvenli Öğrenci Taşınma’ Toplantısı
Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ başkanlığında "güvenli öğrenci taşıma" toplantısı yapıldı.

Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Aladağ başkanlığında "güvenli öğrenci taşıma" toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Taner Emre, Jandarma Trafik TİM Komutanı Halil Erhan Emek ve taşımalı eğitimden sorumlu ilçe şube müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde taşımalı eğitimde yapılacak taşıma planı da görüşüldü. Taşımalı sistemde özellikle öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması hususu önemle vurgulanırken, araç ve yemek puantaj girişlerinin modüle işlenmesi, sisteme veri girişi, araç ve yemek iş artışları, kazalarla ilgili öğrenci takibi, ilçeler arası taşıma ve şoförlere seminer verilmesi konularında bilgi alışverişi yapıldı.

Toplantıda; ayrıca donatım ve ayniyat ile ilgili konularda ele alındı.

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