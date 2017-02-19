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Van’da ‘Halk Buluşmaları’ Programı

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Van’da ‘Halk Buluşmaları’ Programı
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, şu ana kadar belediyeye 23 bin iş başvurusu yapıldığını belirterek, temel prensiplerinin az...

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, şu ana kadar belediyeye 23 bin iş başvurusu yapıldığını belirterek, temel prensiplerinin az laf çok iş olduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, "Halk Buluşmaları" programının ikincisini gerçekleştirdi. Göreve geldikten sonra her salı ve cuma günleri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında halk buluşmaları gerçekleştireceğini açıklayan Yalçın, ikinci halk buluşmasında da sorun, dilek ve temennileri dinledi. Toplantıda notlar alan Yalçın, halkın dile getirdiği bazı sorunların çözümü için de ilgililere talimatlar vererek, çözüm bulunmasını istedi.

Genel Sekreter Mustafa Yalçın, beraberindeki yardımcıları Salih Allahverdi ile Fazıl Tamer'in yanı sıra ilgili daire başkanları ile birlikte halkla bir araya geldi. Buluşmaya katılanların çoğunun iş isteği ile geldiğini hatırlatan Yalçın, buna çözüm bulmalarının imkansız olduğunu söyledi. Yalçın, "Şu ana kadar belediyeye 23 bin iş başvurusu yapılmış. Mevcut kadroda zaten fazlalık var. Halkımızın iş taleplerine cevap veremeyiz. Kesinlikle personel alımı yapılmayacaktır" dedi.

Fazla elamanla çok iş yapılamayacağını dile getiren Yalçın, "Biz şimdi kimseye iş için kapı aralayıp, umut vermek istemiyoruz. Şu anda zaten şişkin bir kadro ile çalışıyoruz. Bunlardan hizmet alımı olarak çalışanların sürelerinin bitmesiyle birlikte, yeni çalışma sezonunda yeni planlar oluşturacağız. Az laf çok iş yapmak benim temel prensibimdir. Ben çalışma arkadaşlarıma "öncekiler" lafını yasakladım. Bizden öncekilerin yaptıklarını eleştirmek, onlara takılıp kalmak veya onları konu edinerek bir yere varamayız. Bizler siyaset yerine hizmet yapacağız" diye konuştu.

Van’da ‘Halk Buluşmaları’ Programı

Van’da ‘Halk Buluşmaları’ Programı

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