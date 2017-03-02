Van’da Hasta Ve Hasta Yakınları İçin Mağaza Açıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) hasta ve hasta yakınları için "Minik hayaller çocuk mağazası" açıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) hasta ve hasta yakınları için "Minik hayaller çocuk mağazası" açıldı.

VEAH'taki çocuk mağazasının açılışına Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Heybet Semur, Hastane Başhekimi Ümit İliklerden ve hastane yöneticileri katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir konuşma yapan Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Heybet Semur, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocukların ihtiyacı olan elbise, oyuncak gibi malzemelerin temin edilmesi amacıyla böyle bir projenin hazırlandığını söyledi. Semur, "Malzemelerin hibeyle uygun bir şekilde teslim alınıp mağazaya bırakılması ve bu malzemelerin ihtiyacı olan çocuklara dağıtılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yoğun bakım ve kliniklerde yatan hastalar başta olmak üzere poliklinik hastaları ve acile gelen müşahedede yatan hastalarımız da bu mağazamızdan ücretsiz olarak faydalanabilirler. Mağazamız inşallah uzun ömürlü olacaktır" dedi.

Türkiye'de böyle bir proje başlatan ilk hastanelerden biri olduklarının altını çizen Semur, "Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinin yanı sıra Van ve ilçeleri ne yazık ki dezavantajlı bölgelerdendir. Yoksul halkın daha fazla olduğu bir bölge. Bu nedenle gelen çocuklarımızı bir nebze olsun sevindirmek ve hastanemize bir sahiplilik duygusu oluşturmak adına böyle bir çalışma yaptık. İnşallah bu çalışmamızı daha da büyüteceğiz. Bununla alakalı hem çalışanlarımızın hem de iş adamlarımızın katkısı oldu. Bu katkıların bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda böyle bir mağazanın açılışında emeği geçenlere teşekkür ediyor, mağazamızın bütün hastalarımıza, bölge insanına ve Vanlılara hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ilimizde ve bölgemizde güzel şeyler olacak. Hepimiz bu konuda ümitliyiz. Baharın gelmesiyle beraber inşallah birlikte güzel günler göreceğiz. Bu mağazamız da onlardan biri olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan VEAH Başhekimi Ümit İliklerden ise, heyecan verici bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Minik Hayaller Çocuk Mağazası, bütün hastalarımıza, çocuk hastalarımıza, il dışından gelen ve uzun süreli yatış gerektiren çocuklarımıza yönelik yapılan bu yardımları çok değerli görüyoruz. Bu proje, sağlık çalışanlarımız ile hastalarımız arasında bir gönül köprüsü kuracak. Bu nedenle bizlerde bu konuda çok heyecanlıyız. Projemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Program, sağlıkçıların mağazaya katkı sunmaları ile sona erdi.

Öte yandan, hastane bünyesinde açılan mağazaya bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerin 0 432 215 7600-07 dahili 26236 telefonları arayabileceklerini ya da www.veah.gov.tr. adresinden ulaşabilecekleri ifade edildi.