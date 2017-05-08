Van’da Hıdırellez Coşkusu

Hızır ile İlyas Peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan Hıdırellez, Van'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Hızır ile İlyas Peygamberlerin buluşup dilekleri gerçekleştirdiklerine inanılan Hıdırellez, Van'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Van Yemekleri Dostluk Grubunun ortaklaşa düzenlediği Hıdırellez Şenliği; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde yapıldı. Van kahvaltısıyla başlayan şenlik, maniler ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Çeşitli oyunlar oynanarak yarışmaların yapıldığı şenlikte, Van türküleri eşliğinde halaylar çekildi. Semaver çayı eşliğinde kavurga ve hedik yenilerek, Van'daki eski Hıdırellezler konuşuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van'da yapılan Hıdırellez etkinliklerinin bu yıl farklı birkaç noktada düzenlendiğini belirterek, bununla unutulmuş gelenekleri hatırlatıp, Vanlılık ruhunun kazandırılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Van Yemekleri Dostluk Grubu yöneticisi Dr. Mine Kılavuz Ongün ise, düzenlenen şenlikle amaçlarının hem Van kahvaltısını tanıtmak hem de unutulmuş Hıdırellez geleneğini hatırlatmak olduğunu belirtti.

Şenlik kapsamında Mavi Fularlılar olarak tanımlanan bir grup ise, yakalarına taktığı pembe kurdelelerle meme kanseri riskine dikkat çektiler.

Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, kurum amirleri ve davetlilerin katıldığı Hıdırellez Şenliği, çevre temizliğiyle son buldu.