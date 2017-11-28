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Van’da ‘İskele Caddesi’ Sevinci

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Van’da ‘İskele Caddesi’ Sevinci
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla İskele Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılacak olması vatandaşı ve...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla İskele Caddesi'nin çift yönlü trafiğe açılacak olması vatandaşı ve esnafı mutlu etti.

Van'ın en uzun ve en işlek ana arterlerinden biri olan İskele Caddesi, yıllar sonra yeniden çift yöne dönüyor. Vali Murat Zorluoğlu'nun talimatı doğrultusunda harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi, caddede fizibilite çalışmalarına başladı. Yapılacak olan son düzenlemelerin ardından caddenin en kısa zaman içinde tekrar çift yönlü trafiğe açılması bekleniyor. Caddenin çift yönlü olması ise esnaf ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Çift yönlü trafiğin caddeye hareket getireceğini belirten cadde esnafı Ekrem Sönmez, "Vali Beyin bu kararını çok olumlu buluyorum. Zaten biz esnaflar olarak yıllardır caddenin çift yönlü olmasını istiyorduk. Caddenin çift yönlü olmasıyla caddeye hareket gelecek. İşlerimizin de artacağını düşünüyorum. Bence doğru alınmış bir karar. Bu kararından dolayı Vali Beye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaf olarak alınan karardan mutlu olduklarını söyleyen Onur Yücedağ ise, "Yıllardır cadde aynı şekilde. Hiçbir gelişme olmadı. Gelişmemesinin nedeni ise tek yön olmasından kaynaklanıyor. Bir de caddede ciddi bir park sorunu vardı. Ne yazık ki caddeyi birçok insan park alanı olarak kullanıyordu. Bence yerinde alınmış bir karar. Yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Caddenin tek yön olması nedeniyle mahalle sakinlerinin toplu taşıma araçlarını kullanamadığını ve bu nedenle mağdur olduklarını belirten Yıldırım Toktaş da, "Tek yön olması nedeniyle toplu taşıma araçlarına binemiyoruz. Çarşı merkezine çıkmamız için ya Sıhke ya da Alipaşa caddelerine gitmemiz gerekiyor. Bu nedenle de özelikle kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Çift yön olması bence yerinde alınmış bir karar. Bu kararla caddenin de gelişeceğini düşünüyorum. Valimizden isteğimiz ise, İkinisan Caddesi'ne yapılan ışıklandırma ve kaldırım çalışmasının aynısının İskele Caddesi'ne de yapılmasıdır" şeklinde konuştu.

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