Van’da ‘İstişare’ Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz başkanlığında imam hatip okullarına yönelik istişare toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz başkanlığında imam hatip okullarına yönelik istişare toplantısı yapıldı.

İpekyolu Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesinde yapılan istişare toplantısına Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Celal Gezici, Orhan Bedir ve Adem Çiftci, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve imam hatip Anadolu lisesi ile imam hatip ortaokulu müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, imam hatip okullarına yönelik bu yıl ilk kez üst düzey bir toplantının Van'da yapıldığını belirterek, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kırekin, "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüğümüzün en üst düzeyde buna ilgi göstermesi ve buraya kadar gelmesi bize şeref verdi. Sizlerle çalıştığımız süre içerisinde özellikle imam hatiplerde okullaşma oranı üzerinde yoğun bir çaba sarf etmemize rağmen, imam hatip ortaokullarında bazı ilçelerimizde istenilen seviyeye gelinememe durumu bizi üzmektedir. Bu tür üst düzey platformlarda birebir mesaide bir araya geldiğimizde, bunu özenle vurguladık, hatta bir yara olarak sinemizde durmakta. Elimizde bu kadar insan kaynağı ve genel olarak çok aykırı düşüncelere sahip olmamak üzere mütedeyyin bir kitlenin egemen olduğu bir bölgede bizim imam hatip ortaokulu fırsatını bu çocuklarımıza sunamama gibi bir mazeretimiz olamaz. Genel Müdürümüzün bu konuda bizlere tavsiyeleri olacak ve daha fazla okullaşma oranı için hem yerel yönetimler bazında hem de merkezi yönetim bazında neler yapabileceğimiz üzerinde tartışmalar yapacağız" dedi.

"Kısa sürede inşallah güzel işler olacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise, Van'da böyle bir toplantıyı geç yapmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bu toplantının kısa sürede güzel işlerin gerçekleşmesine vesile olacağını umut ettiğini söyledi. Yılmaz, "Kısa sürede belki çok güzel çalışmaları inşallah gerçekleştirerek mesafe almaya çalışacağız. Bundan sonraki planlamada ne yapabiliriz gibi konuları ele alacağız. İmam hatip okullaşma oranı liselerde fazla olması lazım. Çocuk imam hatip okuluna gelir 4 yıl ders alır ve bu 4 yılın sonrasında istediği liseye gidebilir, ama imam hatip okuluna gelmediği zaman çocuğun bir din eğitimi konusunda eksiklikleri olabilir. Benim Van açısından elimi güçlendiren başka bir konu daha var. Seçmeli din eğitiminde Van yüksek illerimizden bir tanesi, bunu iyi değerlendirmek gerekir. 18 milyon öğrencimize 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin verilmesi ve öğretmenlerimize de bu değerlerle ilgili farkındalığın oluşturulması, müfredatlarda da yer alması konusunda çalışmaların yürütülmesi, talim terbiye işbirliğinde bizim görevimizdir. Bizim ülkemizde doğru bir şekilde dinin öğretilmesi için bu kurumlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi lazım. Bugün İslam dünyasında mezhebi ve meşrebi bir takım ayrılıklar din düşmanlarının ve özellikle İslam düşmanları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ne kadar insanlar varsa körükleniyorsa, aslında Müslümanların küçük ayrılıklarına büyük ayrılma parçalarına hareket ettiriyorlar. Türkiye'deki eğitim sistemi içerisine baktığımızda imam hatip okullarının varlığı aslında onlar için ciddi anlamda bir tehdit unsurudur. Kur'an ve sünnet merkezinde herhangi bir anlayışın, bir yorumun ve bir fraksiyonun güdümünde değil Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerinin ortaya koyduğu doğru bir çizgide ana hatlarıyla temel bir din eğitimi ve İslam eğitimi alır. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlemiş olduğumuz bu tür toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.