Van’da ‘Kadın Ve Şiddet’ Programı

Van Valiliği ve KADEM Van Şubesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında "Kadın ve Şiddet"...

Van Valiliği ve KADEM Van Şubesi tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında "Kadın ve Şiddet" konulu program düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, temel bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önemli toplumsal sorunlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Kadına yönelik şiddeti mazur gösterebilecek ne insani ne de İslami manada hiçbir gerekçenin bulunmadığına dikkat çeken Zorluoğlu, "İster toplumsal, isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadına yönelik şiddet; kadının fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine ve acı çekmesine yol açan, kadının temel hak ve özgürlükleri ile onurunu zedeleyen haksız, hukuksuz bir eylemdir" dedi.

Kadına yönelik şiddet olaylarına hayatın her aşamasında rastlandığını ifade eden Zorluoğlu, "Ailede, iş yerinde, sokakta, okulda, genel anlamda sosyal hayatın her aşamasında rastlanmaktadır. Ama ne yazık ki kadınlarımızın, en iyi korundukları yer olarak düşündüğümüz aile içinde daha fazla ve yaygın bir şekilde şiddete maruz kaldıkları görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Günümüzde toplumların gelişmişlik seviyelerinin kadın hakları konusundaki hassasiyetleri ile ölçüldüğüne vurgu yapan Zorluoğlu, "Son yıllarda genel olarak insan hakları ve özel olarak da kadın hakları konularında gerek yasal düzenlemeler ve gerekse uygulamalar anlamında ülke olarak önemli ilerlemeler kaydettiğimizi memnuniyetle ifade ediyorum. Kadın-erkek eşitliği, kadının insan haklarının korunması, kadının birey kimliğinin güçlendirilmesi gibi konularda önemli yasal değişiklikler, ilerlemeler sağlandı. Bunlara ilaveten dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kanayan bir yara olan, kadınların hayatına mal olan, olmasa bile sakat bırakabilen, korku içinde yaşamalarına yol açan, aileleri parçalayan, toplumsal kaynakların israfına yol açan ve birçok toplumsal soruna kaynaklık eden aile içi şiddet ve töre cinayetlerinin sona erdirilmesi için de önemli adımlar atıldı. Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine yönelik olarak çıkarılan mevzuatın etkin şekilde hayata geçirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok Bakanlık, ulusal ve uluslararası kaynaklarla önemli projeler yürüttü ve yürütmeye de devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği ve onun bir alt kuruluşu olan Nüfus Fonu da ülkemize ciddi destekler vermektedir" şeklinde konuştu.

Kadına yönelik şiddetin sadece merkezi yönetimin çabalarıyla çözüme kavuşabilecek bir sorun olmadığına da değinen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mesele, yerel düzeyde de tüm kurumların ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının sürekli birlikte çalışmaları ve ortak projeler üretmeleri gereken, tüm kesimlerin katkı yapması zaruri olan bir meseledir. Bu noktadan hareketle valiliğimiz ile Kadın ve Demokrasi Derneği Van Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği bu program, kamu-sivil toplum işbirliğine de güzel bir örnek teşkil etmektedir. Kadın ve şiddet konusunun birçok yönüyle ele alınacağı programımızın çok faydalı olacağına olan inancımı bir kere daha ifade ediyorum."

ŞÖNİM Müdürü Emine Taş'ın slayt eşliğindeki sunumunun ardından kürsüye çıkan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Meltem Ağduk ise, özellikle çocuk gelinlere dikkat çekerek, "Ne yazık ki hala ülkemizde 18 yaşın altında evlendirilen, zorla evlendirilen, çocuk yaşta evlendirilen, evlendikten çok kısa bir süre sonra anne adayı olan, anne olan çocuklarla karşı karşıyayız. 18 yaşın altında evlendirildiklerinde daha hazır olmayan vücutlarında gebeliğe yol açıldığında, o çocuklar ölüyorlar. Çünkü onu kaldıramıyorlar ve annesi ölen bebekler de ne yazık ki bir yaşını göremiyorlar. Bu çok acı. Çocuk yaşta ve zorla evlendirilen kız çocukları, eğitim olanaklarından yoksun kalıyorlar. Çünkü eğitimden uzaklaşıyorlar, sosyal yaşamdan geri kalıyorlar, iş yaşamına giremiyorlar. Dolayısıyla özellikle babalara sesleniyorum. Kız çocuklarınızı o kadar da erken yaşta evden göndermeyin. Bırakın onlar büyüsünler, okusunlar, kendi kararlarını alabilecekleri yaşa gelsinler ve ondan sonra hayatlarını kursunlar. Kendi kızlarınızın iki ayakları üzerinde durduklarını gördüğünüz zaman bu sizin içinde çok büyük bir mutluluk kaynağı olacaktır" dedi.

İl Müftülüğünden Enise Eker'in konuşması ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan'ın eşi Dilek Özfidan, muhtarlar, bazı kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.