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Van’da ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ Sevinci

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Van’da ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ Sevinci
Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler ve Esnaf Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, Kapıköy Sınır Kapısının uluslararası ticarete...

Van Demirciler-Tornacılar-Tamirciler ve Esnaf Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, Kapıköy Sınır Kapısının uluslararası ticarete açılmasını öngören kanun tasarısının mecliste kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

İdris Karael, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilerek yasal statüye kavuşturulan ve uluslar arası yolcu, yük, araç trafiğinde kullanılacak Dilucu- Mako Kara Hudut Kapısı ve Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapısıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Karael, 2016 yılında görkemli bir törenle temeli atılan ve modernizasyonu devam eden Kapıköy Sınır Kapısındaki üstün gayretlerinden dolayı başta Gümrük ve Ticaret Bakanına ve Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'ye Van esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti. Karael, "Kapıköy Kara Hudut Sınır Kapısı için alınan bu kararları özellikle ilimiz esnaf ve sanatkârımız ve oto tamircilerimiz bakımından ve ülkemiz ekonomisi açısından önemli buluyoruz. Bu nedenle alınan kararları önemli sayıyoruz. Komşumuz olan bölge ülkeleri ile ticaret, ithalat ve ihracat hacminde büyük artışlar olacağını ümit ediyoruz. Bununla ilimize çok turistik gelecek ve ticari alışverişlerin artacağı, daha çok üretim, ihracat ve ticaret olacaktır. Bu karar Kapıköy Sınır Kara Hudut Kapısının yasal bir statüye kavuşturulmasıyla günde 8 saat olan giriş çıkışlar 24 saate çıkarılmış olacaktır. Dolayısıyla ilimizde hizmet veren esnaf ve sanatkârlarımızın her kesimi bundan faydalanacaktır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunun görüşülmesi ve kabulü çalışmalarında, TBMM teklifinde emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkçi'ye, Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Çiftci'ye ve emeği geçen herkese Vanlılar ve Van esnaf ve sanatkârlarımız adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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