Van’da Kar Yağışı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Uçak seferlerinin iptal edildiği kentte eğitime ise bir gün ara verildi.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 109 mahalleyle 191 mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı sonrası kentte uçak seferleri iptal edilirken Bahçesaray, Gevaş, Çatak'ta tüm okullar, Van merkez ve diğer ilçelerde ise ilkokullar için eğitime 1 (bir) gün ara verildi.

Van merkezde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı öğrencilerin ise eğlencesi oldu. Kar yağışını fırsat bilen Vestel Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.