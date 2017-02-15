  • BIST 88.277
  • Altın 144,077
  • Dolar 3,6519
  • Euro 3,8547
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • İki mahalleye kentsel dönüşüm
  • Mahalle kayıyor önlem alan yok
  • Samsunlu Uzman Çavuş Salih Kayhan şehit oldu
  • CsGo ve Lol'de Kazanmak için Püf Noktalar
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları

Van’da Kar Yağışı

» »
Van’da Kar Yağışı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Uçak seferlerinin iptal edildiği kentte eğitime ise bir gün ara verildi.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 109 mahalleyle 191 mezra yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışı sonrası kentte uçak seferleri iptal edilirken Bahçesaray, Gevaş, Çatak'ta tüm okullar, Van merkez ve diğer ilçelerde ise ilkokullar için eğitime 1 (bir) gün ara verildi.

Van merkezde hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı öğrencilerin ise eğlencesi oldu. Kar yağışını fırsat bilen Vestel Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı.

Van’da Kar Yağışı

Van’da Kar Yağışı

Van’da Kar Yağışı

Van’da Kar Yağışı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Domlar Ötekileştirilmekten Rahatsız15 Şubat 2017 Çarşamba 11:23
  • Yavru Hayvanlara Robot Anne15 Şubat 2017 Çarşamba 11:18
  • Çankaya Belediyesinden Jandarmaya Lojistik Destek15 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
  • Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar İçin Halkoylaması Takvimi Belli Oldu15 Şubat 2017 Çarşamba 11:08
  • Karabük’te Kar Hayatı Olumsuz Etkiledi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
  • Kudüs Kandilleri Birliğinden İş Birliği Çağrısı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:38
  • Palandöken, "Taksici Ve Dolmuşçu Esnafı Da Kosgeb Kredilerinden Yaralanibilyor"15 Şubat 2017 Çarşamba 10:38
  • Ağrı’da Şehre İnen Kurtları Vurmak İsterken Kendini Yaraladı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:33
  • İzmir Ve Manisa’da Referandum Yorumu15 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
  • Bolu Kent Merkezinde Yoğun Kar Yağışı Başladı15 Şubat 2017 Çarşamba 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti