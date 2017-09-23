Van’da Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Van merkez İpekyolu ilçesinde "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalanan şahıs tutuklandı.

Van merkez İpekyolu ilçesinde "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalanan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Eylül 2017 tarihinde saat 19.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Ercişli Emrah Sokak üzerinde U.A. isimli şahsın sırtından ve sol böbrek kısmından bıçaklanarak yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlerinin olay ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalar kapsamında, olayın şüphelisinin "hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından" hakkında yakalama emri bulunan H.K. isimli şahıs olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "21 Eylül 2017 günü ilimiz Hacıbekir Mahallesi'nde H.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.K. isimli şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.