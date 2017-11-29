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Van’da Mevlit Kandili İhya Edildi

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Van’da Mevlit Kandili İhya Edildi
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Mevlit Kandili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da kutlandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan Mevlit Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'ye gelerek namaz kılan vatandaşlar bol bol dua etti. Programda konuşan İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Mevlit Kandili nedeniyle il genelinde çok sayıda programların düzenlediğini belirterek, "Şu ana kadar 400 program gerçekleştirdik. Bu, hafta boyunca çok daha büyük sayılara ulaşacaktır. Bütün mahallelerimizde, köylerimizde, ilçelerimizde ve merkezimizdeki bütün camilerimizde Mevlit Kandili münasebetiyle programlar hazırladık. İnşallah büyük bir ahlak üzerine yaratılan ve alemlere rahmet olarak gönderilen efendimizin bize gösterdiği istikamette hareket etmek ve peygamber efendimizi tanımak amacıyla biz bu haftamızı dolu dolu geçireceğiz. Bu kapsamda Mevlit Kandili'nin ülkemize, milletimize, insanlarımıza, bütün İslam ve insanlık alemine; bundan bin 400 yıl önce nasıl o iksirden istifade edipte mutluluğa ulaşan insanlar olduğu gibi bize de nasip eylesin" dedi.

Öte yandan vatandaşlar ise kandilin İslam coğrafyasında barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

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