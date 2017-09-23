Van’da Polis, 8 Ayrı Hırsızlık Olayını Aydınlattı

Van'da değişik tarihlerde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayının failinin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Van'da değişik tarihlerde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayının failinin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar kapsamında; 07.05.2017 - 04.09.2017 tarihleri arasında ilimiz merkezinde meydana gelen 7 iş yerinden ve 1 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan detaylı çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelisi tespit edilmiş olup; 21 Eylül 2017 tarihinde F.Ö. isimli şüpheli şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan F.Ö. isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

"22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı"

Açıklamanın devamında ise, "İlimiz merkezinde hırsızlık, gasp gibi suçlara karışmış ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şüpheli şahıs ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; şahsın sahte kimlik kullanarak uçak ile İstanbul'a gideceği öğrenilmiş olup, şahıs üzerinde bulunan sahte kimlikle birlikte 21 Eylül 2017 tarihinde havalimanında yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.