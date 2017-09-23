  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 23 °C

Van’da Polis, 8 Ayrı Hırsızlık Olayını Aydınlattı

» »
Van’da Polis, 8 Ayrı Hırsızlık Olayını Aydınlattı
Van'da değişik tarihlerde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayının failinin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Van'da değişik tarihlerde meydana gelen 8 ayrı hırsızlık olayının failinin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar kapsamında; 07.05.2017 - 04.09.2017 tarihleri arasında ilimiz merkezinde meydana gelen 7 iş yerinden ve 1 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan detaylı çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelisi tespit edilmiş olup; 21 Eylül 2017 tarihinde F.Ö. isimli şüpheli şahıs ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan F.Ö. isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

"22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı"

Açıklamanın devamında ise, "İlimiz merkezinde hırsızlık, gasp gibi suçlara karışmış ve hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şüpheli şahıs ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; şahsın sahte kimlik kullanarak uçak ile İstanbul'a gideceği öğrenilmiş olup, şahıs üzerinde bulunan sahte kimlikle birlikte 21 Eylül 2017 tarihinde havalimanında yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser Şüphesi İle Gitti Bağırsaklarından Kürdan Çıktı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:53
  • Terminal Bölgesi Yeniden Şekilleniyor23 Eylül 2017 Cumartesi 14:48
  • Hasankeyf’te Baraj Protestosu23 Eylül 2017 Cumartesi 14:48
  • Edebali Aşure Dağıttı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:48
  • Osmangazi’den Çocuklara Su Oyunları Parkı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:43
  • Kızılay Hakkari’de Kan Bağışı Kampanyası Başlattı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
  • Tem Otoyolu Bolu Kesimi 1 Ay Trafiğe Kapalı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
  • Başkan Yazıcı: “Hani Hak Ettiği Değeri Görüyor”23 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
  • Foça’da Briç Heyecanı23 Eylül 2017 Cumartesi 14:38
  • Akşehir Belediyesinden Engelli Vatandaşlar İçin Kpss Kursu23 Eylül 2017 Cumartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti