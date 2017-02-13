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Van’da Sebze Meyve Fiyatları Cep Yakıyor

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Van’da Sebze Meyve Fiyatları Cep Yakıyor
Türkiye genelinde sebze meyve fiyatlarında yaşanan artış Van'da da tezgahlara yansıdı.

Türkiye genelinde sebze meyve fiyatlarında yaşanan artış Van'da da tezgahlara yansıdı.

Kentte kış mevsimi boyunca yükselen sebze meyve fiyatları hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ediyor. Fiyatların yükselmesinde özellikle Mersin'de yaşanan sel felaketi, Bursa'da üretilen mandalinaların iç piyasaya sürülmemesi ve soğuk havaların etkili olduğunu belirten halk pazarı işletmecisi Murat Aktiğ, geçen yılların aksine bu yıl kış mevsimi boyunca hem sebze hem de meyve fiyatlarında artış yaşandığını kaydetti. Aktiğ, "Biliyorsunuz ilimize gelen sebze ve meyvelerin çoğu Mersin, Antalya ve Adana gibi illerimizden gelmektedir. Özellikle kış aylarında fiyatların yükselmesinde bu illerimizde yaşanan olumsuzluklar sebep olmaktadır. Buna yakıt, nakliye ve kira gibi giderler ve soğuk havalar da eklenince ister istemez sebze meyve fiyatları yükseliyor. Ama önümüzdeki günlerde fiyatların biraz da düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Fiyatların yükselmesinde dövizin etkisi yok"

Sebze meyve fiyatlarında dövizin etkisinin çok az olduğunu savunan Aktiğ, "Muz haricinde sebze meyve fiyatlarına dövizin yüksek olmasının pek etkisi olmuyor. Ancak dövize bağlı olması nedeniyle akaryakıt fiyatları biraz burada belirleyici rol oynuyor. Özellikle bu seneye bakacak olursak, Mersin'de yaşanan sel felaketi, Bursa'da bu sene mandalina gelmemesi, bölgemizde havaların aşırı soğuk olması, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, nakliye, komisyonculuk olayı gibi birçok etkenin fiyatların yükselmesinde rol oynadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Bölgede üretilen domates yetersiz kaldı"

Van'ın Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde son yıllarda gelişen sebze üretiminin yaz ayların fiyatları ciddi anlamda düşürdüğünü de sözlerine ekleyen Aktiğ, "Özellikle Çaldıran ilçemizde jeotermal seralar kurulduğunu biliyoruz. Oradan da bizlere domates geliyor. Ancak çok da piyasayı etkileyecek düzeyde değil. Dolayısıyla az miktarda geldiği için fiyatları da düşüremiyor. Özellikle bu alanlarda yapılan çalışmaların biraz daha geliştirilmesi gerekir. Gevaş ilçemize gelince, orada sadece yaz ayların bir üretim söz konusudur. O da sadece yaz aylarında fiyatı düşürüyor" şeklinde konuştu.

Sebze meyve alan vatandaşlar da, fiyatlardan yakındı. Bölgede yaz aylarında 50 kuruşa kadar düşen patates fiyatlarının 2,5 lirayı bulduğunu belirten Naci Sönmez adlı vatandaş, "Meyve fiyatları da bu sene hiç düşmedi. Kışın 50 kuruşa kilosunu aldığımız mandalinalar bu sene 2 liradan aşağı düşmedi. Diğer sebze ve meyveleri hiç saymıyorum. O yüzden alacağımız şeyleri de az alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Van’da Sebze Meyve Fiyatları Cep Yakıyor

Van’da Sebze Meyve Fiyatları Cep Yakıyor

Van’da Sebze Meyve Fiyatları Cep Yakıyor

Van’da Sebze Meyve Fiyatları Cep Yakıyor

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