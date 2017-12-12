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Van’da ‘Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme’ Toplantısı

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Van’da ‘Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme’ Toplantısı
Van'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından "Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Van'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından "Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme" toplantısı düzenlendi.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı Dr. Hüseyin İlter, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dt. Şebnem Kartal ile Van, Ağrı, Bitlis ve Muş illerinden belediye, il özel idaresi ve il sağlık müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı toplantı, DoubleTree by Hilton Hotel Van'da yapıldı. Toplantıda konuşan Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, yerel yönetim ve koordinasyon ekibi ile birlikte işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirterek, "En kısa zamanda yerel yönetim, valilik ve il sağlık müdürlüğü ile birlikte, kısa sürede bir toplantı gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğimiz toplantıda saha çalışması yaparak, sıkıntıları yerinde inceleyip ve fotoğraflayarak çözüm odaklı olması için var gücümüz ile hareket edeceğiz" dedi.

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Su ve Kaplıcalar Birim Sorumlusu Uzm. Biyolog Zinnet Oğuz ise, "Su Sanitasyonu" başlıklı bir sunum yaptı.

Su Güvenliği Bölgesel Değerlendirme toplantısında; temiz ve sağlıklı su için suyun klorlanmasının önemli olduğuna dikkat çekilerek, içme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu üzerinde duruldu. Dezenfeksiyonun ve dezenfeksiyon için klor kullanımının gerekliliği vurgulanırken, klorlama işlemlerinde sürekliliğin sağlanması, su depolarında bulunan tam otomatik klorlama cihazlarının periyodik bakımlarının yapılması ve düzenli olarak çalışmasının sağlanması ile mümkün olduğu kaydedildi.

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