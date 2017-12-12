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Van’da Su Kesintisi

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Van’da Su Kesintisi
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, arızadan dolayı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, arızadan dolayı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçeleri ile şehir merkezine içme suyu iletimini sağlayan ana isale hattında meydana gelen acil su arızasından dolayı su kesintisi yapılacaktır. 13 Aralık 2017 Çarşamba günü sabah 08.00 ile akşam saat 18.00 saatleri arasında su kesintisinde şehir merkezi, Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçeleri ile bu ilçelere bağlı mahalleler etkilenecektir" denildi.

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