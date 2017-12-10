Van’da Tavi Yöntemiyle Kalp Kapakçığı Ameliyatı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TAVİ yöntemiyle kalp kapakçığı ameliyatı yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TAVİ yöntemiyle kalp kapakçığı ameliyatı yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Maral (76) isimli vatandaş, bayılma ve aşırı göğüs ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada ilk defa yapılan TAVİ yöntemi ile kalp kapakçığı değiştirilen Ahmet Maral sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nesim Aladağ, aort kapak darlığının birkaç tedavi seçeneğinin olduğunu belirterek, "Hastamız bayılma ve göğüs ağrısı şikayetiyle polikliniğimize geldi. Sık sık bayılma şikayetleri oluyordu. Yaptığımız tetkikler sonucu Ahmet amcanın aort denen kalp kapağında ileri derecede darlık tespit ettik" dedi.

"Çürümüş kapak yerine dışarıdan üretilmiş bir aort kapağı yerleştirdik"

İleri derecede aort kapak darlığının birkaç tedavi seçeneği olduğunu dile getiren Aladağ, "Eğer hastamız ameliyata uygunsa ve cerrahi riski düşük ise biz bunlara ilk önce cerrahi tedavi seçeneğini sunuyoruz. Ama hasta, yaşı ileri ise, ek hastalıkları varsa ve cerrahi riski de yüksek bırakılıyorsa biz bu hastalara TAVİ dediğimiz ameliyatsız, cerrahisiz, kasık yoluyla hastanın atar damarlarında anjiyo yöntemiyle kapak yerleştirme işlemini yapıyoruz. Biz bu hastamıza da aynı şekilde bu işlemi uyguladık. Çürümüş kapak yerine dışarıdan üretilmiş bir aort kapağı yerleştirdik. Takiplerinde hastamızın durumu gayet iyi ve şikayetleri azaldı. Bundan sonra göğüs ağrısı ve bayılma beklemiyoruz" dedi.

TAVİ işleminin hastanede ilk defa yapıldığını vurgulayan Aladağ, "İlk olması hasebiyle bizim için önem arz ediyor. Ayrıca hastanın da sorunsuz bir şekilde işleminin yapılması, hem bizim hem de hastanemiz adına sevindirici bir şey. Biz bundan sonra bu işlemleri rutin bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda bu işlemi yaparken bizden desteğini esirgemeyen Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Nihat Kalay'a ve hastane yönetimimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu anda çok iyiyim"

Yaklaşık bir yıldır rahatsız olduğunu ve rahatsızlığından dolayı 2-3 sefer bayıldığını dile getiren Ahmet Maral, "Doktora geldim. Benim kalp kapakçığımı değiştirdi. Ben şu anda çok iyiyim. Eğer burada bu işlem olmasaydı büyük şehirlere gitmek zorunda kalacaktım. Allah devletimizden ve doktorlarımızdan razı olsun" şeklinde konuştu.