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Van’da Tedavileri Tamamlanan 2 Kaya Kartalı Doğaya Salındı

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Van’da Tedavileri Tamamlanan 2 Kaya Kartalı Doğaya Salındı
Hakkari ve Siirt'te çeşitli tarihlerde vurulan ve yaralı olarak getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon...

Hakkari ve Siirt'te çeşitli tarihlerde vurulan ve yaralı olarak getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalı doğaya salındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hakkari ve Siirt'ten vatandaşlar tarafından kendilerine teslim edilen ve YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavileri yapılan kaya kartalları doğal ortamlarına bırakıldı. İki kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile birlikte Çatak ilçesindeki kayalık alana bırakıldılar. Kartallar, bir süre yamaçta bekledikten sonra uçarak gözden kayboldu.

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, kartalların birinin Siirt'ten, diğeri ise Hakkari ilinden yaralı olarak kendilerine getirildiğini ifade ederek, "Bu kuşumuz Hakkari'den 2 ay önce kanadında hafif yara ile bize geldi. İki aydır bakımını yaptık ve egzersizlerinden sonra uçma rehabilitasyonu sağlandı. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde olan beş ilden gelen yaralı hayvanlar, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlandıktan doğaya bırakılıyor. Bu gün iki tane kaya kartalını biri Siirt'ten, biri de Hakkari'den gelmişti. Kartalların tedavilerin ardından bu gün doğa ile buluşacaklar" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk ise, YYÜ bünyesinde Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini açtık. Çok büyük devasa bir merkez. Bölgenin hatta Türkiye'nin en büyük merkezlerden birisi. Artık bu bölgedeki bütün yaban hayvanlarını, yaralı gelen yaban hayvanları k merkezimizde tedavi ettirilerek doğaya tekrar salıyoruz. Bu günde tedavileri tamamlanan 2 kaya kartalını doğaya salıyoruz. Doğaya salmadan önce biz bu yaban hayvanlara çip takıyoruz. Taktığımız çiplerle aynı zamanda bu hayvanları da takip ediyoruz. Nerede ne olduğunu, nerelere gittiği tek sistemden takip ediyoruz" dedi.

Van’da Tedavileri Tamamlanan 2 Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Van’da Tedavileri Tamamlanan 2 Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Van’da Tedavileri Tamamlanan 2 Kaya Kartalı Doğaya Salındı

Van’da Tedavileri Tamamlanan 2 Kaya Kartalı Doğaya Salındı

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