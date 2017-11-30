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Van’da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı

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Van’da Terör Operasyonu: 15 Gözaltı
Van'ın merkez İpekyolu ile Edremit ilçelerinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van'ın merkez İpekyolu ile Edremit ilçelerinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinin Fırat ve Edremit ilçesinin Süphan mahallelerinde sokak eylemlerine katıldıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 45 adet fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasak yayanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir" denildi.

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