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Van’da Toprak Muhafaza Çalışması

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Van’da Toprak Muhafaza Çalışması
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Van'da başlattığı 2017 yılı toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmalarına bütün...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Van'da başlattığı 2017 yılı toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmalarına bütün hızıyla devam ediyor.

Van'da 2017 yılı toprak muhafaza ve erozyon kontrolü programı kapsamında; Dibekli ve Yukarı Güneyce mahallelerinde 10 bin dekarlık alanda sel kontrol çalışmaları ile 450 kilometre teras, 2 bin 500 metreküp kuru duvar eşik ve 2 bin 200 metre kafes tel eşik yapım çalışmalarına devam ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak ülke genelinde toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini ifade ederek, "Bölgelerin yapısına göre toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmalarını uyguluyoruz. Özellikle toprak yapısını korumak ve muhtemel sel felaketlerinin önüne geçmek için bu çalışmalarımızı büyük bir gayret içinde gerçekleştiriyoruz. Her yıl planlanan program çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz toprak muhafaza ve erozyon kontrolü çalışmalarına başta Van olmak üzere diğer şehirlerimizde de devam edeceğiz ve hedeflenen rakamlara ulaşacağız" dedi.

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