Van’da Trafik Kazası; 1 Ölü, 4 Yaralı

Van-Başkale karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Van-Başkale karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Van-Başkale karayolu üzerinde bulunan Bebleşin Jandarma Karakolu civarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 65 EY 703 plakalı kapalı kasa kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken, M.Ö., M.Ö., A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.