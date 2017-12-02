Van’da Trafik Kazası; 1 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ve 2 Nisan caddesinin kesiştiği batçıkta meydana geldi.

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ve 2 Nisan caddesinin kesiştiği batçıkta meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı duvara çarparak takla attı.

Kamyonete sıkışan sürücünün ise olay yerine zamanında ulaşan 112 ekipleri tarafından kurtarılarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonette bulunan bazı eşyalar ise yola savruldu.