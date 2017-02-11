Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur-3" uygulaması kapsamında, Van'da 626 polisin katılımıyla 50 sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarmanında desteğiyle suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı ile açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Güven-Huzur-3" uygulaması kapsamında, Van'da 128 ekip, 2 helikopter, 1 deniz aracı, 2 köpek ve 626 polisin katılımıyla 50 noktada sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamaya, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık bin polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Uygulamada 3 bin 79 kişinin kimlik sorguları yapılırken, bin 43 araçta incelendi. Kontrolde 8 şahsa bin 782 lira, 102 araca ise 61 bin 890 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 25 araç trafikten men edilirken, 1 çalıntı araç ele geçirildi. 1 adet tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Polis umuma açık 102 işyerinde yaptığı denetimlerde de 11 işyeri için idari işlem yapıldı.