  • BIST 87.473
  • Altın 146,571
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 4 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması

» »
Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne...

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven-Huzur-3" uygulaması kapsamında, Van'da 626 polisin katılımıyla 50 sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından jandarmanında desteğiyle suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki kapalı ile açık eğlence mekanları, kafeteryalar, caddeler, ara sokaklarda ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde akşam saatlerinde başlayan "Türkiye Güven-Huzur-3" uygulaması kapsamında, Van'da 128 ekip, 2 helikopter, 1 deniz aracı, 2 köpek ve 626 polisin katılımıyla 50 noktada sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamaya, narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık bin polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Uygulamada 3 bin 79 kişinin kimlik sorguları yapılırken, bin 43 araçta incelendi. Kontrolde 8 şahsa bin 782 lira, 102 araca ise 61 bin 890 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 25 araç trafikten men edilirken, 1 çalıntı araç ele geçirildi. 1 adet tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Polis umuma açık 102 işyerinde yaptığı denetimlerde de 11 işyeri için idari işlem yapıldı.

Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması

Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması

Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması

Van’da "Türkiye Güven- Huzur-3" Uygulaması

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevgililerin Yolu Nata Vega’dan Geçecek10 Şubat 2017 Cuma 20:38
  • Siirt’te Toplantı Ve Yürüyüş Güzergahlarına Yeni Düzenleme10 Şubat 2017 Cuma 20:28
  • Vali Tuna’nın Çağrısı Üzerine Şanlıurfa’ya Fabrika Kuruluyor10 Şubat 2017 Cuma 19:48
  • Demirkol Dbp’li Meclis Üyelerinin Önergelerini Cevapladı10 Şubat 2017 Cuma 19:48
  • Nazilli’de Üst Yapı Çalışmaları Sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 19:28
  • Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Açılıyor10 Şubat 2017 Cuma 18:53
  • Bakan Avcı: "Kültür Ve Sanat Alanında Sessiz Bir Devrim Yaşıyoruz”10 Şubat 2017 Cuma 18:43
  • Nüfus Müdürlükleri Hafta Sonu Da Çalışacak10 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • Gürcistan’dan Bursa’ya İşbirliği Çağrısı10 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Tokat’ta Yıllık 100 Milyon Sebze Fidesi Dikiliyor10 Şubat 2017 Cuma 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti