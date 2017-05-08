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Van’da Üniversite Tanıtım Ve Tercih Günleri

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Van’da Üniversite Tanıtım Ve Tercih Günleri
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" kapsamında bir program düzenlendi.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" kapsamında bir program düzenlendi.

DoubleTree by Hilton Hotel'de düzenlenen ve iki gün sürecek olan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, rehber öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, eğitim sistemlerinin varlık nedenlerinin öğrenciler olduğunu ifade ederek, "Bizler öğrencilerimizi merkeze alarak eğitim sistemlerimizi organize etmezsek başarısız oluruz. Bu sistemin geleceğe dair planlaması da sizlerin istek ve tercihleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu anlamda bizler de birçok devlet ve vakıf üniversitelerimizle beraber sizlerin geleceğinize ilişkin neler yapabileceğimizin gayreti içersindeyiz" dedi.

Kırekin, ayrıca öğrencilerden planlı bir şekilde çalışmalarını ve tercihlerini de bilinçli yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Burada stantları bulunan vakıf ve devlet üniversiteleri temsilcileri, öğrencilerin üniversitelerle ilgili merak ettikleri konularla alakalı bilgi verdi.

Hakkâri Üniversitesi Araştırma Görevlisi İhsan Settar Kayhan ise, burada üniversitelerini ve üniversite bünyesindeki bölümlerle ilgili öğrencilere bilgi verdiklerini belirterek, "Öğrencilerin hem Hakkâri ilimize dair hem de üniversitemize dair sorularını cevaplamaya çalışıyoruz. Genelde öğrenciler puanlarla ilgili sorular yöneltiyorlar. Bizler puandan ziyade okumak istedikleri alanın önemli olduğunu ve sıralamalara dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Üniversite seçimlerinin öğrenciler için bir dönüm noktası olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Şeref Gur da, "Bu gibi çalışmaların bu bölgede olması büyük bir önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin üniversite seçimlerinde isabetli tercihler yapması ve gelecekte daha mutlu bir hayat yaşamalarına sebebiyet veriyor. Öğrenciler atamaları kolay olan bölümleri soruyorlar. Bir de vakıf üniversiteleri ile ilgili sorularını yanıtlıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe yoğun ilgi gösteren lise öğrencileri ise, burada aldıkları bilgiler ışığında daha sağlıklı tercihler yapabileceklerini ifade ettiler.

Van’da Üniversite Tanıtım Ve Tercih Günleri

Van’da Üniversite Tanıtım Ve Tercih Günleri

Van’da Üniversite Tanıtım Ve Tercih Günleri

Van’da Üniversite Tanıtım Ve Tercih Günleri

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