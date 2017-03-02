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Van’da Uyuşturucu Operasyonu

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Van’da Uyuşturucu Operasyonu
Van'da "Alfa" isimli dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonda 6 kilo 900 gram eroin ile 12 kilo 76 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van'da "Alfa" isimli dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonda 6 kilo 900 gram eroin ile 12 kilo 76 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2017 günü İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Alfa isimli dedektör köpeğin de yer aldığı operasyonda 13 paket halinde 6 kilo 900 gram eroin ile 24 paket halinde 12 kilo 76 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Açıklamada, "Elde edilen uyuşturucu maddelerle alakalı olarak C.Ş. ve H.Ş. isimli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İkametin müştemilatında park halinde bulunan araçta özel yapılmış bölümlerin olduğu tespitle araca el konulmuştur" denildi.

Van’da Uyuşturucu Operasyonu

Van’da Uyuşturucu Operasyonu

Van’da Uyuşturucu Operasyonu

Van’da Uyuşturucu Operasyonu

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