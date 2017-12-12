Van’da Uyuşturucu Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo 550 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo 550 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Serhat Mahallesi Leylak 2. Sokakta bulunan bir ikamette ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. "Alfa" isimli narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada; beyaz renkli telis çuval içerisinde 30 paket halinde toplam 30 kilo 550 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.