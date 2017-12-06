Van’da “Yakın Tarih Okumaları” Konferansı

Yazar Şevki Yılmaz, Türkiye'nin bütün dünya insanlığına lazım bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, bütün ülkelerin beklediği barış ülkesidir"...

Yazar Şevki Yılmaz, Türkiye'nin bütün dünya insanlığına lazım bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, bütün ülkelerin beklediği barış ülkesidir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Genç Memur-Sen tarafından düzenlenen "Yakın Tarih Okumaları" konulu konferans, İlahiyatçı-Yazar Şevki Yılmaz'ın katılımıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapıldı. Konferansta konuşan Şevki Yılmaz, Anadolu'nun dünyanın kilit noktası olduğunu belirtti. Bütün dünya birleşse bile Anadolu'yu yutamayacaklarını ifade eden Yılmaz, "Haçlı orduları neden Anadolu'yu geçemediler? Amerikan kıtası bu yüzden bulundu. Osmanlı tokadı yüzünden Amerika keşfedildi. Ada aramadılar, "Osmanlı'nın tokadının ulaşmadığı yere nasıl ulaşırız" diye okyanustan Hindistan'a deniz yolu arıyorlardı. Bu yüzden dünyada yeniden ana arayışı var. Anadolu dünyanın barış köprüsünün kilit noktasıydı. Bütün dünya birleşse Anadolu'yu kimse yutamayacak. Osmanlı tam ümmet mozaiğidir" dedi.

"Kardeş olmasak bu oyunu bozamayız"

Türkiye'nin bütün dünya ülkelerinin beklediği barış ülkesi olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erbakan'ın nezaketi olmasaydı 28 Şubat'ta tam bir katliam vardı. Onun sabrıyla gemi karaya ulaştı. O gün sabırlı bir lider gerekiyordu, bugün ise sopalı lider gerekiyor. Bu vatan hepimizin; en kötü iktidar, iktidarsızlıktan iyidir. İstikrarı bozmayın. Bu vatan Kürt'e de, Türk'e de lazım. Kardeş olmasak bu oyunu bozamayız. Türkiye bütün dünya insanlığına lazım bir ülkedir. Türkiye, bütün ülkelerin beklediği barış ülkesidir."

"Biz bir vücuduz"

Türk ile Kürt'ün kardeş olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, "Ümmet anasız kaldığı günden itibaren gözlükler taktılar. Bu gözlüklerin ilki ırkçılık gözlüğü oldu. Türk, Türk'ü görüyor, Kürt'ü göremiyor. Kürt de Kürt'ü görüyor, Türk'ü göremiyor. Türk, Kürt kardeştir, bölmek isteyen ise kalleştir. Biz bir vücuduz. Türk, Kürt, Arap, Acem de bir vücuduz. Şu Anadolu topraklarında biz hısım olduk. Biz hısımız, kıyamete kadar asla hasım olmayacağız" diye konuştu.

Konferansta, Genç Memur-Sen Van İl Başkanı M. Kasım Şahin ile Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şerefattin Şaral da birer konuşma yaptı.