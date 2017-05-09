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Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması

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Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması
Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kent genelinde kaldırım yenileme ve stabilize ile asfalt yama çalışmalarını başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kent genelinde kaldırım yenileme ve stabilize ile asfalt yama çalışmalarını başlattı.

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, kar ve don nedeniyle bozulan mahalle yollarında yama çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sona ermesiyle zarar gören yol ve kaldırımların onarımı için dört koldan çalışma başlattı. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığınca oluşturulan yedi ayrı ekip, sorumluluk alanında olan yol ve kaldırımları onarıyor.

Yaklaşık bir aydır 52 araç ve 125 personelin katıldığı asfalt yama çalışmalarında 25 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine de 3 bin 762 ton asfalt desteğinde bulunuldu.

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, yama işlerinin yanı sıra yeni sezonda çok önemli yol çalışmaları yapacaklarını söyledi. Bartın, "Kışın sona ermesiyle çalışmalara bir süre önce başladık. Ağır kış şartları ister istemez yollarımızda tahribatlar oluşturuyor. Havaların ısınmasıyla bizde onarım işlerine başladık. Onarım çalışmaları 125 personel, 7 adet yama aracı, 5 adet silindir, 2 adet asfalt serim aracı, 17 adet asfalt serim kamyonu, 6 adet kazıcı, 2 adet loder, 5 adet harfiyat kamyonu, 2 adet yol sulama aracı, 4 adet personel servisi, 1 adet mc astar aracı ve bir adet pikapla yürütülüyor. Bugüne kadar 25 bin 500 ton asfalt kullandık. Bunun yanı sıra İpekyolu bin 580, Erciş bin 148, Edremit 634, Tuşba 290 ve Gürpınar ilçesine 110 ton asfalt yardımında bulunduk. Yama işleri dışında kaldırım onarım ve stabilize çalışmalarımız da sürüyor" diye konuştu.

Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması

Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması

Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması

Van’da Yol Onarım Ve Kaldırım Yenileme Çalışması

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